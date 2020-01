I vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo nel territorio del comune di Impruneta per un incidente stradale nei pressi dello svincolo per il raccordo autostradale Firenze – Siena.

Per cause in corso di accertamento una vettura si è capovolta e per una persona rimasta coinvolta nell’incidente il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso. Al momento non ci sono altre informazioni e risultano disagi per il traffico. Sul posto è intervenuta anche la Polizia.