Tragico incidente durante un aviolancio: muore paracadutista della Folgore di Siena

Tragico incidente durante un’esercitazione di aviolancio, muore un paracadutista in forza al 186 reggimento paracadutisti “Folgore” di Siena

Ancora da accertare le cause dell’incidente. La notizia arrivata in fretta a Siena, alla caserma Bandini, dove prestava servizio da diversi anni, ha suscitato sgomento e dolore in quanti conoscevano e stimavano il sottufficiale che aveva partecipato a numerose missioni all’estero.

Il paracadutista, ormai senese d’adozione, faceva anche parte del gruppo cinofili della Pubblica Assistenza di Siena.

Sono state aperte due diverse inchieste per accertare le cause dell’incidente. Le ipotesi ancora tutte da verificare sono due: malore in quota oppure malfunzionamento del paracadute?

K.V.