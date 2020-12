I vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti ieri sera poco dopo le ore 23.00 per un incidente stradale avvenuto sulla SP delle Pinete a Monticiano, dove una vettura è uscita di strada finendo in un corso d’acqua adiacente. La squadra VF intervenuta ha rinvenuto nell’acqua, a circa dieci metri dalla vettura, la conducente (43 anni) priva di vita. Sul posto Carabinieri e personale sanitario del 118. Non sono disponibili immagini dell’intervento.