Tragico incidente alla Coroncina: muore poliziotto in congedo

Tragedia accaduta questa sera nelle strade di Siena. Un gravissimo incidente è avvenuto sulla Cassia, poco dopo la Coroncina andando vero Colle Malamerenda in direzione Monteroni d’Arbia. Un uomo alla guida di uno scooter è morto dopo la caduta dal mezzo dovuto allo scontro con un’auto. Le cause dell’impatto sono ancora in corso d’accertamento.La vittima si chiamava Raffaele de Salve un sessantenne, poliziotto in congedo. L’agente era molto conosciuto a Siena perché per molti anni aveva lavorato al posto di polizia dell’ospedale Le Scotte. Sul posto la polizia municipale sta eseguendo i rilievi.