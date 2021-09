Il 118 dell’Asl Toscana sud est è stato allertato per un incidente alle 19.46 in via Grossetana nel Comune di San Rocco a Pilli tra un’auto e un mezzo per disabili, condotto da un uomo di 77 anni. Sul posto l’automedica del 118, la Misericordia di Siena e i Carabinieri. Dopo manovre rianimatorie, il medico del 118 ha constatato il decesso sul posto dell’uomo.