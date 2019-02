Tragedia sull’A24, muore epatologo del policlinico Le Scotte

Dramma nel mondo della sanità senese. Stamani in un tragico incidente sull’A24 è morto Andrea de Luca, professore ordinario

del dipartimento di Biotecnologie mediche dell’università di Siena

e responsabile dell’unità operativa complessa di Malattie infettive

universitarie al policlinico Le Scotte. De Luca, 55 anni , era nato a Chieti. Durante la sua carriera lavorativa si era sempre impegnato nella lotta contro malattie infettive come l’epatite C, l’Aids e la tubercolosi.