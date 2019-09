Tragedia sulla Sp 40 a Pienza: auto nella scarpata, muore 24enne. L’amico gravissimo alle Scotte

Tragedia nel pomeriggio sulla strada provinciale 40, a Pienza. Per cause in corso di di accertamento una Toyota Land Cruiser é finita in una scarpata. Non c’è stato scampo per il conducente, Attilio Mamone, 24 anni. Il ragazzo è morto sul colpo, nel forte impatto. Accanto a lui viaggiava Elia Brandli, 20 anni, che ora si trova in gravissime condizioni a Siena, policlinico delle Scotte. I carabinieri stanno indagando sulle cause dell’incidente. Mamone era originario di Tropea e abitava a Chianciano Terme. Brandli è nato e abita a Zurigo.

Attilio Mamone (foto presa da Instagram)