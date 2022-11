Tragedia ad Asti: incidente tra auto e moto, muore ginecologo senese

Tragedia sulle strade astigiane nella tarda serata dello scorso giovedì dove, a seguito di un incidente tra auto e moto, ha perso la vita Francesco Bocci, 58enne originario di Colle Val d’Elsa, e noto ginecologo del Cardinal Massaia, l’ospedale della città piemontese.

Bocci si era laureato in medicina all’Università di Siena ed aveva conseguito la specializzazione in ginecologia ed ostetricia a Torino. Aveva lavorato per l’azienda sanitaria territoriale di Asti per oltre venti anni. Si era occupato a lungo di senologia, oncologia ginecologica, prevenzione in qualità di senologo nell’attività di screening mammografico. Era attualmente responsabile della Chirurgia senologica all’interno della struttura di ginecologia e ostetricia.

“La sua scomparsa e le circostanze in cui è avvenuta hanno colpito profondamente tutti coloro che lo hanno conosciuto e per molti anni hanno lavorato al suo fianco. Il Dg Flavio Boraso, a nome di tutti i colleghi del dottor Bocci e di tutti i dipendenti, porge le più sentite condoglianze alla famiglia in questo dolorosissimo momento”, si legge in una nota dell’Ast di Asti.

“Non vogliamo credere che tu davvero non sei più qui, ci abbiamo messo fino ad ora per scriverlo perché mettere in parole qualcosa è un po’ come dargli forma davvero, un po’ come dover accettare che tu te ne sia andato sul serio”, scrivono in un post sui social i membri dell’associazione, attiva nel sociale, “Anita e i suoi fratelli”, di cui Bocci era fondatore.

Il dottore lascia una moglie e due figli.