Tragedia a Montalcino dove una persona è morta a seguito di un incidente. Le cause del fatto sono ancora in corso di accertamento e sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, anche squadre Anas e membri delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità. Il traffico è intanto bloccato lungo la Cassia all’altezza del chilometro 192,5.