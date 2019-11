Tragedia a caccia, spara al cinghiale ma colpisce il compagno

E’ finita in tragedia una battuta di caccia al cinghiale nei boschi di Lucarelli, Radda in Chianti, dove questa mattina intorno alle 12.30, un cacciatore è deceduto dopo essere stato raggiunto da uno sparo esploso per errore dal fucile del compagno.

L’uomo ha sparato due colpi ad un cinghiale, ma il secondo ha raggiunto la gamba del 65enne, suo parente, danneggiando irrimediabilmente l’arteria femorale.

Immediati i soccorsi e l’arrivo di Pegaso sul posto ma, purtroppo, per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto si sono recati anche carabinieri e vigili del fuoco.