Traffico di ketamina, arresti e perquisizioni da Siena alla Sardegna

Sono 17 gli arresti e numerose le perquisizioni che i carabinieri di Cagliari stanno eseguendo sin dalle prime ore di questa mattina nell’operazione ‘Katerina’. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno agito non solo nel capoluogo sardo, ma anche in provincia di Siena (Asciano) e Oristano. A essere colpita è stata una banda che si occupava di trafficare droga, in special modo ketamina, proveniente da Olanda, Inghilterra e Germania e hashish proveniente dal Marocco.

La droga arrivava nel centro-sud Sardegna in bottiglie di vino con etichette di pregio. La cosiddetta ‘droga dello stupro’ era importata da Olanda e Germania in forma liquida o nelle bottiglie di vino identiche alle originali o dentro flaconi di shampoo e prodotti di cosmesi di noti marchi commerciali. All’operazione di oggi contro il traffico internazionale di droga hanno partecipato i comandi provinciali di Cagliari, Oristano, Matera e Siena, i Cacciatori di Sardegna e l’11° Nucleo elicotteri.

Tra i bersagli dei carabinieri anche una donna di Siena, ricercata perché anche lei colpita dal provvedimento ristretti, ma che si trova attualmente all’estero. Gli arresti disposti dal gip di Cagliari su richiesta della procura sono 16 in totale, di cui 7 in carcere e 9 agli arresti domiciliari, cui si aggiunge un obbligo di dimora, nell’ambito di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono accusati di far parte di quattro gruppi criminali, indipendenti fra loro, impegnati nel traffico internazionale e nello spaccio di droga e diventati in breve tempo punti di riferimento per il mercato illegale di cocaina, eroina, ketamina, Mdma, marijuana e hashish nel centro-sud della Sardegna. In particolare, i canali di approvvigionamento della coca erano nell’isola, così come quelli della marijuana, prodotta nelle piantagioni locali, mentre l’eroina veniva acquistata da un gruppo di nigeriani nel cagliaritano.

Nel corso delle indagini, sono stati eseguiti 20 arresti in flagranza di reato e 4 denunce. In tutto sono stati sequestrati 1,142 chili di eroina, 418 di cocaina, 23 chili di hashish, 2,3 di marijuana, 3 chili di ketamina, fra i sequestri più consistenti a livello nazionale, 56 di Mdma, 15 flaconi di metadone, oltre a 7.320 euro in contanti.