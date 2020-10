Traffico di droga in tutta Italia stroncato dai carabinieri, in manette 38 persone. Un arresto a Siena

Una vasta operazione anti droga dei carabinieri del NOR, su richiesta della Procura di Napoli, Direzione distrettuale Antimafia, ha portato all’arresto di 38 persone (31 in carcere, 7 aio domiciliari) in tutta Italia, da Caserta fino a Vicenza e passando anche da Siena.

I reati contestati sono quelli di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e cessione in concorso di sostanze stupefacenti. I provvedimenti scaturiscono da una più ampia attività investigativa svolta, dal mese di settembre 2017 al mese di luglio 2018, dai Carabinieri del N.O.R. – Sezione Operativa – della Compagnia Carabinieri di Marcianise in collaborazione con i colleghi della Stazione Carabinieri di Orta di Atella con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, sviluppata attraverso attività tecniche, intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione controllo e pedinamento, sequestri di “riscontro”, che hanno permesso di individuare e documentare le condotte di un gruppo criminale i cui componenti, destinatari dei provvedimenti cautelari, associandosi tra loro, gestivano una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti nei territori dei comuni casertani di Marcianise, Orta di Atella, Gricignano di Aversa, Sant’Arpino, Succivo e Cesa.

L’attività investigativa, ha consentito di individuare i componenti del sodalizio criminale, operante nell’area marcianisana ed atellana dedita al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana; di documentare numerosi episodi di cessione di sostanze stupefacente nelle medesime aree oggettivamente riscontrati attraverso 12 arresti in flagranza e 11 denunce in stato di libertà; di sequestrare, nel corso dell’attività d’indagine ingente quantitativo di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish, marijuana); di accertare l’ingente giro di affari del gruppo, quantificabile in circa 400mila euro, quale provento della illecita attività di spaccio nel periodo oggetto di indagine.

Tra i 38 arrestati, è stato rintracciato a Siena G.B., 25 anni, che è stato arrestato dagli uomini della compagnia di Siena che hanno collaborato all’operazione ed è stato posto agli arresti domiciliari.