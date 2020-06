Tra storia e passione: l’ottica Brogi compie 80 anni di attività

E con oggi fanno 80, ottanta anni di attività tutte nel territorio senese. La storia parte da molto lontano, da Guido Brogi, fotografo, che nel 1940 decise di aprire quella che poi sarebbe diventata la storica ottica Brogi. Ottanta anni di carriera fatta di passione e professionalità. Il segreto? il cuore, il sentimento che hanno, da sempre, spinto i figli ed i nipoti ad intraprendere la strada di Guido Brogi.

“La ricetta vincente è stata quella di tramandare di generazione in generazione il lavoro del nonno – fanno sapere Luciano Brogi e Gaia Martelli, nipoti di Guido Brogi e adesso titolari dell’attività -. Ottanta anni di storia non sono pochi ma la passione è sempre la stessa, ovviamente l’ottica Brogi cambia e rimane sempre al passo con i tempi”.

Un segnale molto forte che arriva in un momento particolare, come quello che abbiamo attraversato e stiamo attraversano causato dall’emergenza sanitaria Covid-19. Un’attività storica, senese, che ancora oggi è presente e si fa sentire, un segnale di incoraggiamento per tutte quelle attività messe a dura prova davanti ai problemi economici ma che, ogni giorno, stringono i denti per rimanere a galla. A portare i saluti dell’amministrazione comunale anche l’assessore al Commercio e Turismo Alberto Tirelli.

“La loro storia deve spronare tutte le attività senesi presenti sul territorio – afferma l’assessore -. Il vantaggio di Siena sono le contrade: esse costituiscono un tessuto sociale molto forte, tale da far rimanere moltissimi senesi in città e soprattutto farli investire nella città. In questi tempi è un dettaglio molto importante che ci avvantaggia anche rispetto a grandi realtà come può essere Firenze che, giorno dopo giorno, viene abbandonata dai suoi cittadini che decidono di investire da altre parti”.

Niccolò Bacarelli

Gennaro Groppa