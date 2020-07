Tra musica ed ironia: partirà domani la 22esima edizione del Chianti Festival

Partirà domani la 22esima edizione del Chianti Festival, l’evento che, grazie alla collaborazione dei comuni di Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Castellina in Chianti, accoglie ogni anno moltissime persone scaldando i cuori con musica, gioia ed allegria. Sarà Castelnuovo Berardenga il comune apri fila della kermesse chiantigiana con la performance musicale del Fabbrini Ravagni Perugini Trio in Piazza Marconi, alle ore 21.15, in compagnia di Franco Fabbrini al basso elettrico, Luca Ravagni al sax e Diego Perugini alla chitarra.

Lunedì 20 luglio il Chianti Festival si sposterà a Castellina in Chianti, con lo spettacolo itinerante Colmi Lazzi Scherzi Inezie – Scherzo o scemenzuola di Ettore Petrolini che animerà il centro del paese a partire dalle ore 21 con la performance di Stefano Ferri e i solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo: Massimo Ferri alla chitarra, Luca Roccia Baldini al contrabbasso, Gianni Micheli al clarinetto e Mariel Tahiraj al violino. I due appuntamenti sono a ingresso libero e si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.

Informazioni. Il Chianti Festival andrà avanti fino al 26 agosto con appuntamenti per tutte le età e toccherà Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti con serate di musica, danza, prosa e spettacoli di animazione per i più piccoli. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 e l’indirizzo mail [email protected]. Per essere sempre aggiornati, è possibile seguire il sito www.toscanaspettacolo.it e la Pagina Facebook Chianti Festival.