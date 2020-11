Toscana zona rossa, l’appello del sindaco di Murlo: “Il canile deve continuare la sua attività”

“Non è giusto privare gli animali di quelle cure che vengono assicurate dai nostri volontari. Lavorare al canile deve essere considerato stato di necessità anche per chi viene qui come volontario”, è l’appello del sindaco di Murlo Davide Ricci, ospite della diretta di Siena News, che ha parlato del canile comprensoriale del suo Comune(punto di riferimento per il territorio di 13 municipi della nostra provincia). Per ora la struttura, anche se in zona rossa, sta portando avanti la sua attività nonostante la “riduzione di richieste” di affidamento. “Non dobbiamo fermarci – prosegue Ricci-. prenderò l’impegno di scrivere un mail dove autorizzo i volontari ad accedere al canile del comune di Murlo, perché è una necessità, così come deve essere una necessità continuare anche con gli affidi, sono necessari e non bisogna sospenderli”. L’altro ospite della diretta è stato il sindaco di Castellina in Chianti Marcello Bonechi, che sui dati della zona rossa, si è detto d’accordo con il parere del presidente della Regione Eugenio Giani, “I nostri dati sono migliori rispetto ad altre zone d’Italia – afferma-. magari chi ha stabilito le diverse aree ha visto cose che io ancora non sono riuscito a vedere”. Al momento a Castellina in Chianti ci sono “20 contagiati, il problema è più grande rispetto a quello di marzo”, prosegue Bonechi.