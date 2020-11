Toscana zona rossa, Giani: “Tra dieci giorni potremmo tornare arancioni”

“Sono positivo i dati della Toscana sono incoraggianti”, è questo il pensiero di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana che, questo pomeriggio, insieme all’assessore alla Sanità Simone Bezzini ha fatto visita all’azienda Kw Apparecchi Scientifici, di Badesse (Monteriggioni), che da poco ha siglato un accordo di affiliazione con Toscana Life Sciences per fronteggiare l’emergenza sanitaria. A margine dell’incontro Giani ha potuto esprimere alcune riflessioni al riguardo di un possibile ritorno della Toscana in zona arancione.

“Sono fiducioso – ha detto Eugenio Giani – i dati nella nostra Regione sono positivi. La provincia di Siena e Grosseto si stanno comportando benissimo, Arezzo è in una situazione un po’ più critica anche se si sta riallineando con le altre province della Toscana. Se continuiamo così confido di poter ritornare in zona arancione, potendo passare un Natale in una maniera più serena e tranquilla”.

La Kw Apparecchi Scientifici è un’azienda senese che da anni si occupa di fornire apparecchi in grado di conservare medicinali. Da tanto tempo opera nel campo della medicina con grandi realtà, prima fra tutti l’Estar, l’ente gestore della Regione Toscana per gli acquisti di beni e servizi.

“In Toscana siamo pronti a fronteggiare il Covid – ha continuato il presidente della Regione -, sono stato indirizzato dal sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini, su questa azienda, la Kw Apparecchi Scientifici. Stiamo cercando aziende che siano in grado di poter conservare il vaccini anti Covid che arriverà a gennaio con un una fornitura di 1,7 milioni di vaccini in Italia e circa 250 mila per la Toscana. La Kw da tempo opera nel mondo della medicina anche con il nostro ente gestore, Estar, sicuramente ci aiuterà nello stoccaggio dei vaccini. Tutto questo grazie alla tecnologia di questa azienda che con i suoi freezer è la candidata ideale per fronteggiare l’emergenza virus”.

Giani è intervenuto anche in merito ad un probabile incontro, in giornata, con il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, per parlare della vicenda del Monte dei Paschi di Siena. “Mi sono incontrato tante volte con il sindaco di Siena per parlare del Monte dei Paschi, in questi giorni però, non ci siamo mai visti”. Conclude il governatore della Toscana.

