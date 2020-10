Toscana, Giani: “Prevenzione la nostra arma contro il coronavirus”

In Regione Toscana, “abbiamo superato i 900 contagi. Supereremo i mille. Troveremo una stabilizzazione sui 1100/1200 casi al giorno di contagio. Cambia la natura del virus, cambia il modello di contagio”, lo ha affermato il presidente della Regione Eugenio Giani all’assemblea regionale di Anpas Toscana. “Abbiamo davanti tre mesi difficili, in attesa del farmaco o del vaccino. Tre mesi nei quali la prevenzione sarà la nostra arma. E per questo il volontariato deve essere in prima linea nel diffondere il sentimento di responsabilità tra i cittadini”, prosegue.