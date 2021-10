Toscana, ecco i fondi per l’avvio dei lavori sulla mensa ‘Bandini’ di Siena

Sono state individuate e disposte le risorse per l’avvio dei lavori della mensa universitaria “Bandini” di Siena. La giunta, con delibera del 4 ottobre scorso, ha proposto al consiglio regionale l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 dell’azienda Dsu e la contestuale assegnazione di 1 milione e 265 mila euro per la realizzazione del primo lotto di interventi rivolti alla messa in sicurezza sismica e al rifacimento delle cucine della struttura.

Queste risorse, che si aggiungono a quelle già assegnate all’azienda Dsu, consentiranno di coprire il costo complessivo di questo primo stralcio di lavori, pari a 3 milioni e mezzo di euro, dando avvio all’intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione della mensa.

“La riqualificazione della mensa ‘Bandini’ – spiega l’assessore all’Università, Alessandra Nardini – è tra le priorità nel piano di riqualificazione del patrimonio immobiliare del Dsu”. La “Bandini” è una delle due mense universitarie del centro storico di Siena. Lo scorso maggio, in vista della realizzazione dei lavori, il Dsu ne decise la chiusura temporanea e dirottò l’utenza sulla mensa S. Agata, l’altro punto ristorazione per studentesse e studenti situato nelle vie centrali della città. “La riapertura di questo spazio – aggiunge l’assessore – è molto importante per la vita universitaria senese, alla luce anche della ripresa delle attività in presenza. Per garantire il diritto allo studio il nostro impegno è come sempre massimo”.

“Mi auguro – conclude Nardini – che l’iter di approvazione del consuntivo del Dsu in consiglio regionale possa procedere speditamente e ringrazio fin da ora consigliere e consiglieri per l’attenzione e l’impegno che sono certa sapranno mettere su un atto che porterà benefici concreti alla popolazione studentesca universitaria”.