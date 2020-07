Torrita, il sindaco Grazi: “Scuole, campo sportivo, via Mazzini, ecco gli interventi in corso”

Lavori nelle scuole, novità per il campo sportivo, altri interventi pubblici in via Mazzini e al cimitero. E ancora iniziative per Montefollonico e opportunità per le attività torritesi nei giardini Peep. L’amministrazione comunale torritese sta lavorando su tantissimi fronti. Il sindaco di Torrita di Siena, Giacomo Grazi, fa il punto su quelle che sono le attività e le iniziative in atto.

Sulle scuole queste sono le parole del sindaco torritese: “C’erano progetti già avviati e programmati per questo periodo e altri che si sono resi necessari per gli adempimenti resi obbligatori dalle disposizioni per il Covid – afferma Grazi –. Alle elementari, alle medie e all’asilo sono in atto dei lavori. Il cantiere alle scuole medie è stato rallentato in primavera a causa del Covid, l’inaugurazione delle nuove scuole medie completamente ristrutturate slitterà quindi di qualche settimana. Per quanto riguarda le scuole elementari sono in via di realizzazione alcuni interventi di manutenzione interna per l’adeguamento di spazi che verranno adibiti a classi, anche con rampe che consentiranno l’accesso a diversamente abili. Anche dopo l’efficientamento energetico della scorsa estate avremo elementari molto belle e funzionali. Cambieremo pure gli infissi della scuola materna, faremo anche questo tipo di intervento. Avremo ovunque aule moderne e rispondenti alle norme sul Covid-19”.

I lavori pubblici vanno avanti anche relativamente al campo sportivo, come ricorda il primo cittadino: “Già da alcune settimane è attivo il cantiere per la ristrutturazione degli spogliatoi e per l’adeguamento sismico – dichiara Grazi –. Crediamo che con l’inizio dell’anno sportivo gli spogliatoi saranno consegnati alla società sportiva, che nel frattempo ha anche rinnovato la convenzione per la gestione del campo, siamo ormai agli ultimi dettagli, che avrà un nuovo manto erboso. Abbiamo anche completato il lavori per il calciotto in sintetico, un campo che sarà utile per le giovanili e per chi vorrà andare la sera a giocare e a divertirsi. Abbiamo effettuato un restyling che era necessario ormai da tempo”.

Su via Mazzini, afferma Grazi, “si trasformerà, sta prendendo corpo il bel viale che sarà possibile percorrere. Ci saranno parcheggi a raso, una pista ciclabile, un marciapiede rialzato per mettere in sicurezza i pedoni, la piantumazione di alberi e una nuova illuminazione pubblica. Mentre per qual che riguarda il cimitero è stata appaltata la realizzazione di sessanta loculi nel cimitero di Torrita”.

Poi su Montefollonico: “Abbiamo comprato una spazzatrice che verrà utilizzata per Montefollonico, la pulizia sarà quindi effettuata in maniera migliore e ancora più puntuale. Abbiamo inoltre inviato alla soprintendenza il progetto relativo al restauro completo dei giardini, che sarà finanziato e realizzato nel 2021. Montefollonico è una nostra piccola bomboniera, l’attenzione dell’amministrazione comunale al riguardo è sempre massima”.



Ai giardini Peep a Torrita di Siena, infine, l’amministrazione ha pensato di dare agli esercenti un’opportunità in più: “E’ attivo un nuovo bar – spiega il sindaco – messo a disposizione con un bando pubblico. Tre esercenti torritesi hanno partecipato e ora potranno dare vita ad un nuovo servizio. Abbiamo messo a disposizione il più grande parco che abbiamo, a rotazione i tre esercenti potranno portare avanti questa attività e così avranno nuovo respiro e nuovi spazi. Potranno anche effettuare piccoli eventi, sempre rispettando le restrizioni del periodo e ovviamente anche la quiete pubblica. Crediamo che si tratti di una opportunità importante”.

Infine l’intitolazione del parco a Nilde Iotti: “Siamo contenti che sia stata accolta questa richiesta e di aver dedicato il parco alla prima presidente donna della Camera dei deputati, una donna che è stata importante per l’Italia e anche per la costruzione dell’Unione europea. Questa dedica le era a mio avviso dovuta”.

Gennaro Groppa