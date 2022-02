Torrita di Siena, vaccinazione Covid 19: chiusi i battenti dell’ Hub Cassioli con ottimi risultati

Conclusa l’esperienza del punto hub per la somministrazione del vaccino covid 19 collocato presso la Cassioli srl di Torrita di Siena in collaborazione con tutti i medici di base della Valdichiana senese – coordinati dal Dott. Giuseppe Cipriano. Un grande gesto di comunità da parte di un’azienda cardine della tecnologia toscana italiana ed internazionale che ha permesso la vaccinazione non solo dei propri dipendenti ma bensì di tutta l’area della Valdichiana. L’hub nato per volontà della Cassioli srl rispondendo attivamente alla campagna “Fabbriche di Comunità” promossa da Confindustria con l’asseverazione della Regione Toscana, del Comune di Torrita di Siena coordinato dall’Asl, allestito in un apposita area destinata alla campagna vaccinale è stato operativo dal 2 ottobre al 31 gennaio provvedendo alla somministrazione di complessivi 5.000 vaccini anticovid.

“Un’esperienza positiva, dichiara Carlo Cassioli, non solo da un punto di vista di contenimento della pandemia, ma anche per uno spirito di ritorno alla socialità e alla collaborazione; la giusta direzione per affrontare e superare un’avversità, un grande gioco di squadra”.

“Ringrazio tutti i vertici dell’azienda, sottolinea la Consigliera Regionale Elena Rosignoli, i nostri medici e tutti coloro che si sono adoperati in questa esperienza che ha visto ancora una volta una grande coesione tra le istituzioni, il mondo industriale e la gente comune. La risposta efficace e la grande sensibilità messe in campo, sottolinea

Rosignoli, è un altro fiore all’occhiello da prendere per esempio e promuovere”.