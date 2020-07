Torrita Blues Festival: domani Marco Pandolfi, Max Lazzarin e Mike Sponza

Si tiene il 10 e l’11 luglio 2020 l’edizione numero 32 del Torrita Blues Festival. La manifestazione, che tradizionalmente si svolge a fine giugno, quest’anno è stata spostata per l’emergenza sanitaria. Sul palco si esibiranno esponenti di primo piano del Blues nazionale come Mike Sponza, Max Lazzarin, Marco Pandolfi, Max De Bernardi e Veronica Sbergia oltre alla cantante Mia Nkem Favour. “E’ un’edizione forzatamente diversa dal solito – spiega Luca Romani, direttore artistico oltre che presidente dell’Italian Blues Union -, ma siamo riusciti a coinvolgere artisti che hanno portato lustro al blues nazionale in Italia e all’estero”. Il luogo del festival sarà sempre la tradizionale Piazza Matteotti, che per l’occasione avrà una capienza ridotta. I biglietti saranno acquistabili solo in prevendita attraverso le informazioni sul sito del Torrita Blues. Orario inizio concerti 21.30.