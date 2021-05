Torrita Biodiversità – Festa dell’Agri Cultura, l’appuntamento è per il 18 e 19 settembre

Si svolgerà il 18 e 19 settembre 2021 la terza edizione di Torrita Biodiversità – Festa dell’Agri Cultura. La manifestazione, organizzata dal Comune di Torrita di Siena, ha l’obiettivo di promuovere il valore di uno stile di vita sostenibile e sensibilizzare alla salvaguardia della varietà delle specie animali e vegetali, tra cui in particolar modo quelle locali. L’annuncio delle date arriva in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, proclamata nel 2000 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per celebrare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica che fu firmata a Nairobi, in Kenya, il 22 maggio 1992.

Torrita di Siena celebra questa ricorrenza confermando la terza edizione consecutiva dell’evento che l’amministrazione comunale ha istituito, nel 2019, per accrescere la consapevolezza sui temi della biodiversità, in riferimento alla cultura agricola locale e alle scelte che influenzeranno gli scenari futuri.

Tutelare la biodiversità di specie ed ecosistemi, adottare pratiche di uso sostenibile e gestire in maniera equa i benefici che derivano dalle risorse genetiche sono i concetti su cui Torrita Biodiversità – Festa dell’Agri Cultura contribuisce a tenere alta l’attenzione. I due giorni in cui si svolge la manifestazione vogliono rappresentare infatti un’occasione di incontro con produttori, esperti, studiosi e professionisti del settore dell’agro-biodiversità, a cui si accompagna un percorso espositivo di specie animali autoctone e prodotti provenienti dalla filiera corta. Il calendario delle iniziative che animeranno questa terza edizione, così come i soggetti delle collaborazioni che la arricchiranno, sono in fase di definizione e saranno resi noti prossimamente. Si anticipa intanto che la Festa dell’Agri Cultura 2021 sarà incentrata sul tema delle api e sul ruolo fondamentale che esse svolgono per il mantenimento della biodiversità.