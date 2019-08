Torre del Mangia, presto i lavori: investimento da 85mila euro

Lavori in vista per la Torre del Mangia. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Sportelli, ha infatti approvato una serie di interventi per migliorarne la fruibilità.

Per la storica torre, interessata da un incendio al pavimento in legno dell’ultimo piano il 16 agosto 2017, <<si era reso necessario procedere alla realizzazione del nuovo piano di calpestio della Rocca – spiega Sportelli – per migliorarne la fruibilità. In questo senso il progetto prevede tre interventi specifici: il primo relativo alla nuova pavimentazione della zona alta del giro di merli, il secondo per la manutenzione delle aste di acciaio della struttura di sostegno della campana e il terzo per la sostituzione dei vetri posti nella merlatura>>.

Non solo, il progetto prevede anche <<un check up delle statue a sbalzo della lupa poste sulla sommità della torre>>, conclude l’assessore.

La stima dei costi per l’intervento è pari a 85mila euro.