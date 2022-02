Tornano ‘Le Arance rosse per la ricerca’: Etruria retail scende in campo al fianco di Airc

Etruria Retail torna in prima linea per aiutare la ricerca contro il cancro di Fondazione Airc, aderendo all’iniziativa “Le Arance rosse per la ricerca”. Nei 311 punti vendita di Etruria Retail, tra Carrefour Market, Express e Bottega sapori & valori, sarà possibile acquistare le arance rosse siciliane di “Deliziosa – agri srl”, storica azienda della provincia di Catania.

Etruria Retail, in collaborazione con il fornitore, per ogni retina venduta donerà 50 centesimi a Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Un contributo che andrà a sostenere il lavoro degli oltre 5mila ricercatori Airc impegnati a trovare le migliori soluzioni per prevenire e diagnosticare sempre più precocemente il cancro e per curare tutti i pazienti. Aderendo alla campagna “Le arance rosse per la ricerca” Etruria Retail rinnova il suo sostegno a favore della ricerca sul cancro e il suo impegno nella promozione di uno stile di vita sano, caratterizzato dall’attenzione verso la qualità del cibo e verso una corretta alimentazione. Valori che sono al centro della realtà di Etruria Retail.

“Anche quest’anno – sottolinea Graziano Costantini, direttore generale di Etruria Retail – saremo al fianco di Airc per dare un contributo concreto alla ricerca. Siamo orgogliosi di sostenere questo progetto con l’auspicio che la generosità e la partecipazione permetta di cogliere un risultato importante da mettere a disposizione degli scienziati Airc”.