Torna Sona Sona Campanelle con il Comitato Amici del Palio

Dal 3 al 5 maggio 2019, nel cortile del Podestà, torna “Sòna sòna campanella”, la mostra degli elaborati in cui i cittini delle scuole raccontano la tradizione e la storia di Siena. La mostra, alla sesta edizione, culmine del “Progetto scuole” portato avanti dal Comitato Amici del Palio e da tanti altri collaboratori volontari, è patrocinata dal Comune di Siena e sarà a scopo benefico a favore del Kiwanis Club Siena. La mostra ha sempre riscosso un grande successo: gli elaborati sono il frutto del lavoro effettuato in classe dopo le “visite” del Comitato (come quella alla scuola Peruzzi in foto), permettono dunque agli insegnanti di sviluppare ulteriormente le tematiche relative al Palio e al mondo delle Contrade.