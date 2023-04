Torna lo spettacolo di Ondeon, oltre 300 bambini sul palco questo fine settimana

Tutto è pronto per la 24esima edizione di Ondeon: dopo lo stop causato dalla pandemia, lo spettacolo teatrale dei giovani contradaioli, organizzato dalla contrada capitana dell’Onda, riprende l’attività che entusiasma da sempre tutte le generazioni di senesi.

Questo fine settimana saranno protagonisti al teatro dei Rozzi i cittini delle Contrade: Sabato 15 e domenica 16, al teatro dei Rozzi, più di trecento piccoli avranno l’occasione di esibirsi per uno degli spettacoli rimasti maggiormente nel cuore dei giovani e dei vecchi contradaioli.

“Siamo molto emozionati per questa ripartenza – spiega Chiara Fineschi, addetta ai piccoli delfini dell’Onda e coordinatrice dell’evento -, gestire tutti questi ragazzi è sempre un’impresa, ma ogni volta che cala il sipario, il senso di liberazione e di soddisfazione sale alle stelle”.

A condurre questa 24esima edizione di Ondeon, saranno Michelangelo Danesi, Fiamma Cataldo e Silvia Gaudino.

“Gli spettacoli sono divisi in quattro atti – spiega Danesi -, anche per dare più tempo ai nostri ragazzi per prepararsi e per dare anche al pubblico un momento di libertà. Per me è un grande onore poter essere mattatore di queste serate, ma è anche una responsabilità importante: la prima edizione del 1978 venne presentata da un personaggio storico come Tambus (nella foto sovrastante) e nel corso degli anni si sono distinte figure come Gianni Roggini, voce storica di canale3 per le 96 ore di Palio”.

Pietro Federici