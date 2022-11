Torna Let’s Art! torna, bando FMps per l’accompagnamento alla raccolta fondi per le realtà culturali

Con la seconda edizione dell’avviso “Let’s Art!”, in scadenza il 12 gennaio 2023, Fondazione Mps rinnova la propria azione a sostegno del patrimonio storico-architettonico, con lo scopo di agevolare il tema della raccolta di risorse (fundraising) ad opera degli enti della provincia di Siena interessati a valorizzare il patrimonio artistico culturale del territorio.

La rinnovata misura persegue sia l’obiettivo strategico di orientare il sostegno al rafforzamento delle competenze interne degli operatori culturali su progettazione e raccolta fondi, sia quello di supportarli nelle campagne di fundraising finalizzate allo sviluppo di interventi di valorizzazione culturale. L’avviso si riferisce a progetti in ambito di conservazione, restauro e preservazione del patrimonio storico-artistico e architettonico del nostro territorio di riferimento, o ad azioni di rigenerazione urbana tese al recupero, manutenzione o restauro di spazi fisici della città di Siena o dei centri cittadini della provincia senese.

Le risorse dedicate all’avviso sono pari a 150.000 euro. È previsto un percorso di formazione e consulenza personalizzata articolato in tre fasi: selezione e formazione al fundraising; candidatura progetti; accompagnamento alla raccolta fondi. Anche per questa edizione, la Fondazione si avvarrà della collaborazione della Società Patrimonio Cultura, insieme alla Scuola di Fund Raising di Roma.

L’avviso si rivolge a enti pubblici e privati senza scopo di lucro, aventi sede legale nella provincia di Siena, Enti del Terzo Settore, Contrade del Palio di Siena, Enti ecclesiastici. In particolare, gli Enti ecclesiastici (ad es. parrocchie, rettorie, case religiose, abbazie, etc.) del territorio della provincia di Siena potranno partecipare solo per il tramite dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi competente.

La scadenza dell’avviso è fissata al 12 gennaio 2023; per ulteriori informazioni su Let’s Art! consultare il sito Fondazione Mps e/o contattare la Direzione Attività Istituzionale ai seguenti recapiti: 0577 246062-29-89-44; mail: [email protected]