Torna il CUPRA Padel Tour targato Siena Padel e Tosoni Auto: si vince il Padel Experience di Roma

Per il terzo anno consecutivo, CUPRA organizza il CUPRA Padel Tour. Un evento che durerà da maggio a ottobre e farà tappa in tutta Italia presso gli 88 centri Padel firmati CUPRA. A Siena il torneo si terrà il 10 e 11 giugno sui campi del Siena Padel, gli incontri della fase a gironi potranno essere effettuati nella settimana dal 5 Giugno dalle ore 17:00.

Il format di gioco è molto semplice: gironi e poi tabellone a eliminazione diretta. Si tratta di un girone “all’italiana” a 3 o 4 squadre, con la coppia vincitrice che ha accesso al tabellone a eliminazione diretta. Ogni coppia gioca almeno 2 partite. La modalità di gioco prevede 2 set al 4 (in caso di 3 pari si va al tie-break ai 7). Punto de Oro (Killer Point) sul 40/40. In caso di 2 set pari, si giocherà direttamente un tie-break ai 10 per stabilire il vincitore.

Le coppie vincitrici dei 2 tabelloni, maschile e femminile, saranno invitate alla CUPRA PADEL EXPERIENCE di Roma dal 21 al 23 ottobre 2023 per le finali nazionali: per l’occasione, oltre a vincitori e vincitrici provenienti da tutte le tappe, saranno presenti ospiti VIP, ex-leggende del calcio, giornalisti e CUPRA Padel Ambassador che si cimenteranno con esibizioni, clinic e sfide dal vivo che renderanno l’evento davvero unico! Le vincitrici della tappa senese dello scorso anno si sono aggiudicate la finale nazionale, davvero una bella emozione.

Il Padel in Italia è un fenomeno in crescita esponenziale: nel 2022 si sono contati 970.000 appassionati e 484.000 giocatori abituali, per una crescita del 327% rispetto all’anno precedente.

Per iscriversi alla tappa senese del CUPRA Padel Tour basta andare sul sito https://cupra.tosoniauto.it/ cupra/padel-tour-2023 e compilare il modulo online.

Il costo dell’iscrizione è di 25€ e tutti gli iscritti riceveranno l’esclusiva maglia ufficiale del CUPRA Padel Tour.

Inoltre nella settimana del CUPRA Padel Tour si svolgerà anche la terza CUPRA Week, una settimana nella quale gli iscritti al Centro Siena Padel potranno partecipare al contest per vincere una racchetta Wilson X CUPRA messa in palio dal CUPRA Garage Tosoni Auto. Gli iscritti potranno lasciare i propri contatti e riceveranno anche un coupon per un long test drive di 48h di una vettura CUPRA. Domenica 11 giugno verrà effettuata l’estrazione del nominativo vincitore della racchetta.

Il Siena Padel è un nuovissimo centro sportivo, inaugurato a novembre 2021, ed è l’unico a Siena dotato di 5 campi di cui 4 coperti. Si tratta di campi super panoramici, dotati di erba sintetica di ultima generazione. Il club sportivo senese include nella propria offerta corsi e lezioni private di Padel, oltre che la possibilità di affittare i campi da gioco tutti i giorni dalle 8 alle 22. Il Siena Padel si trova all’interno del Circolo Sportivo San Miniato dove è presente anche un bar ed un ristorante. Sono inoltre disponibili spogliatoi e racchette a noleggio.

CUPRA Tosoni Auto è il nuovo spazio che Tosoni Auto – storica concessionaria con sede a Siena, Sarteano ed Arezzo – dedica a CUPRA, brand indipendente del Gruppo Volkswagen con una chiara vocazione rivolta ad alte performance e caratterizzato da modelli che fondono design, stile, innovazioni tecnologiche ed elevate prestazioni sportive. Il CUPRA Garage Tosoni Auto – uno dei primi ufficiali del mercato italiano – propone una nuova gamma di vetture dall’animo sportivo e contemporaneo che ridefiniscono il significato di performance, in linea con la filosofia del brand.



CUPRA Tosoni Auto sarà inoltre sponsor di una serie di tornei che si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi proprio presso il Siena Padel.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni al torneo contattare il Siena Padel:

Via Veterani dello Sport, Circolo Sportivo San Miniato | +39 3664560511 | +39 3491254214 | [email protected]