Torna “Figuriamoci Siena”, con un’edizione tutta dedicata al fantino

È tutto pronto per la quinta edizione di “Figuriamoci Siena”, l’album dedicato interamente alla festa della nostra città, il Palio. L’album, col passare degli anni, sta diventando un vero e proprio fenomeno cult e, i piccoli senesi sono già pronti per andare alla ricerca delle migliori figurine nelle edicole e librerie senesi. La presentazione, aperta alla cittadinanza, si terrà giovedì prossimo, il 23 marzo.

“Sarà un’edizione di Figuriamoci interamente dedicata al fantino – ha spiegato Giovanni Mazzini, curatore dell’album -. Si parla di una figura imprescindibile, per quanto amata e odiata, ma rimane imprescindibile. Se è vero che il Palio lo vince il cavallo, il cavallo scosso al canape non può andarci da regolamento”.

“Questo è un racconto del fantino sin dalle prime corse – prosegue – del ‘600, fino agli ultimi secoli e alla descrizione del fantino professionista moderno. Il fantino di oggi mantiene alcuni aspetti del fantino di ieri e, proprio queste similitudini fanno sì che questa sia una figura ancora romantica”. “Aneddoti, curiosità, personaggi e non solo – conclude Mazzini. Non solo fantini vittoriosi, ma anche quelli che hanno colpito l’immaginario collettivo per il soprannome, come “Grattapassere”, e tanto altro, tutto setacciato dalla nostra equipe”.

E.G.