Torna Bright-Night, la notte europea dei ricercatori dell’Università di Siena

Sono oltre 90 le iniziative che il 30 settembre animeranno le vie e le piazze di Siena, ma anche di Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno, e apriranno i luoghi della ricerca per Bright-Night 2022, la Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori dell’Università di Siena. Le iniziative vedono la collaborazione di diversi partner del territorio, fra cui il Comune di Siena.

La giornata del 30 settembre si aprirà alle ore 15 in rettorato con la cerimonia del PHD Graduation Day, un momento dii celebrazione per i dottori di ricerca dell’Ateneo che hanno conseguito il titolo durante l’ultimo anno. Poi dalle ore 16 partiranno tutte le attività in programma: dimostrazioni, esperimenti, laboratori, micro-conferenze, giochi, visite guidate e appuntamenti musicali. Bright-Night 2022 sarà l’occasione per presentare i progetti di ricerca in tutti i campi della scienza e del sapere, con un focus specifico sulla sostenibilità e sulle sfide sociali, attraverso un programma ricco e inclusivo di eventi aperti al pubblico, con le ricercatrici ed i ricercatori che animeranno le iniziative, pensate per un pubblico di tutte le età.

A Siena le atività si terranno in molte sedi sparse per la città: palazzo del Rettorato, Logge del Papa, Santa Chiara Lab, Prato di Sant’Agostino, sede San Francesco, sede Mattioli, Orto Botanico, sede Sperandie, sede San Niccolò, Biblioteca Fieravecchia, Sinagoga di Siena, Accademia dei Fisiocritici e piazza Postierla. Fra le numerose attività in programma si segnala l’appuntamento, nell’Aula Magna del Rettorato alle ore 17.30, con Franco Malerba, il primo astronauta italiano, che parlerà sul tema “New Space Economy: un momento di trasformazione dal governo e dalla difesa ai servizi commerciali e all’imprenditoria privata”. L’evento è in collaborazione con l’Associazione Tour4EU.

Gli appuntamenti dell’Università di Siena si terranno, oltre che a Siena, anche ad Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno. Gli eventi ad Arezzo si terranno presso il campus universitario del Pionta (viale Cittadini); a Grosseto presso il Giardino dell’Archeologia, Museo Lab, il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma; mentre a San Giovanni Valdarno si terranno in piazza Cavour e al Centro di Geotecnologie.

L’intensa giornata non finirà prima di notte fonda. Alle ore 20, presso la Fortezza Medicea, è previsto l’appuntamento musicale con DJ Ralf che animerà un dj set. Rappresentativo e apprezzato nella scena della musica house ed elettronica, anche se i suoi djset spaziano e toccano le più ampie sonorità, da ritmi afro, a melodie latine, da suoni tribali alle voci gospel. La performance sarà preceduta dal set del Dj senese Antonio Marki.

Un altro appuntamento musicale è previsto, con inizio alle ore 21, dall’altra parte della città al Prato di Sant’Agostino. Ad esibirti sarà la band “Gli Amici di Pippo”. Tribute band di Fabrizio De André. Il loro apprezzatissimo repertorio attraversa tutta la produzione del cantautore genovese.

In attesa della giornata di Bright-Night 2022, il 29 settembre alle ore 21 si terrà il concerto di Isotta. Con il suo “Romantic Tour 2022” scalderà l’atmosfera in preparazione al giorno successivo. Un Pre Bright-Night di eccellenza, durante il quale la cantautrice senese, vincitrice del premio “Bianca D’Aponte 2021” e del premio della critica “Musicultura 2022”, presenterà il suo album di esordio. Il concerto si terrà in Fortezza Medicea.

Il programma delle iniziative dell’Ateneo è pubblicato online all’indirizzo www.bright-night.it/enti-di-ricerca/universita-di-siena.