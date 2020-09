“Tls, per il futuro serve un plafond annuale di 10 milioni di euro”

Il capolista di Italia Viva nel territorio senese per le elezioni regionali di domenica e lunedì Stefano Scaramelli ha visitato questo pomeriggio Fondazione Tls per fare il punto della situazione sui progetti avviati e per parlare delle prospettive future del polo.

Il governo ha già annunciato lo stanziamento di 50 milioni di euro in favore di Tls, denari che dovranno servire a sviluppare il farmaco anti-Covid. “Dovremo continuare a garantire finanziamenti anche in futuro – aggiunge Scaramelli. – Tls dovrà essere una priorità assoluta nei prossimi anni, devono arrivare soldi da investire nella ricerca perché questo luogo può fare grande Siena nel mondo e Siena può salvare il mondo dalla pandemia. Serve un plafond annuale di 10 milioni di euro garantito perché Tls abbia finanziamenti certi. Con il decreto agosto sono già stati stanziati 50 milioni per Toscana Life Sciences, io ho detto che anche altri 50 milioni devono arrivare a Siena. Se arriveranno 100 milioni dal governo e ogni anno la Regione ne metterà 10 il polo potrà crescere ancora, c’è la possibilità di arrivare ad un totale di oltre 1000 persone occupate per dare spazio ai giovani e per portare tante persone a lavorare e a vivere a Siena”.

Gennaro Groppa