Tirelli: “Abbiamo inseguito Ruffini e siamo contenti di averlo per l’ultimo dell’anno”

Paolo Ruffini farà divertire senesi e turisti per Capodanno in Piazza del Campo. Il nome dell’artista prescelto dall’amministrazione comunale è stato quindi ufficializzato.

In questo modo ne ha parlato l’assessore comunale a commercio e turismo, Alberto Tirelli: “Abbiamo inseguito Paolo Ruffini e abbiamo ottenuto la possibilità che lui e il suo spettacolo potessero essere a Siena per la notte dell’ultimo dell’anno – ha detto il membro della giunta comunale guidata dal sindaco Luigi De Mossi –. Siamo estremamente contenti di ospitarlo per quella notte, seguendo quella che è la nostra filosofia di una serata tranquilla, serena, aperta alle famiglie. Siena sarà aperta ad accogliere tutti coloro che vorranno venire durante le feste di Natale, la città si sta illuminando e credo che potremo trascorrere dei bei momenti. La programmazione dell’ultimo dell’anno l’abbiamo condivisa anche con il gruppo degli Ottanta febbre, che continueranno ad allietare Piazza del Campo fino a tarda notte. Nelle altre piazze ci sarà una contaminazione musicale a partire dal pomeriggio, con tanti eventi in città in piazza della posta, in piazza Indipendenza, in piazza del mercato e nel foyer dei Rinnovati”.