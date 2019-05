Tiemme: domani modifiche ai servizi di trasporto sulla Cassia Nord

Domani, sabato 11 maggio dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30 saranno in vigore temporanee modifiche ai servizi di trasporto per la chiusura al transito della Strada Regionale 2 Cassia Nord nel tratto compreso tra le intersezioni con S.P. delle Badesse e via delle Province, interessato da lavori.

Per quanto riguarda i servizi extraurbani, le variazioni riguarderanno le corse della linea 130 Siena-San Gimignano via Cassia in transito dalla Cassia alle 12.19 e 13.19 e quelle della linea 130 San Gimignano-Siena via Cassia in transito dalla Cassia alle 9.52, 10.49, 14.47 e 17.57. Per i servizi urbani, saranno interessate le corse della linea s36 da Fontebecci e da Lornano, i cui percorsi alternativi non consentiranno il transito da Uopini, e quelle delle linee s4 e s10 comprese nelle fasce orarie di chiusura, che faranno capolinea in via delle Province e non raggiungeranno le località di Uopini, San Martino e Fornacelle.

Tutte le corse effettuate la mattina fino alle 8.30 e la sera dalle 19.30 in poi saranno regolari. Nella fascia compresa tra le 13.30 e le 14.30 saranno regolari la corsa della linea s4 in partenza alle 13.35 da piazza del Sale e alle 14.03 da Fornacelle, quella della linea s36 delle 13.45 da piazza Gramsci e la linea 527 dalle scuole medie di Monteriggioni.

Il dettaglio completo di tutte le variazioni è consultabile sul sito www.tiemmespa.it.