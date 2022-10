“The, World university rankings”: Siena scala la prestigiosa classifica internazionale

L’aggiornamento annuale della prestigiosa classifica “THE (Times Higher Education) World University Rankings” ha visto un importante balzo in avanti per l’Università di Siena, che torna a posizionarsi nella fascia 401-500 a livello mondiale, risalendo di ben due fasce di merito rispetto all’anno precedente.

Tale posizionamento era già stato raggiunto in diverse occasioni negli ultimi anni, ma il risultato è oggi tanto più prestigioso se si pensa alla durissima competizione sopravvenuta: THE-WUR classifica adesso 1799 atenei in tutto il mondo, ben oltre il doppio rispetto agli 800 censiti nel 2016. Secondo la classifica THE-WUR 2023 soltanto 15 istituzioni Italiane, e solo 10 atenei generalisti comparabili all’Università di Siena, si collocano in posizione migliore.

Compiacimento è stato espresso dal Magnifico Rettore Francesco Frati e dal Delegato all’Internazionalizzazione professor Luca Verzichelli, che sottolineano come l’influenza esercitata dei prodotti della ricerca costituisca in questo momento – grazie all’indicatore citazioni – il principale punto di forza per l’ateneo senese. Segnali tuttavia positivi vengono anche dagli altri indicatori – ambiente didattico, fondi e reputazione della ricerca, profilo internazionale e trasferimento tecnologico – sui quali l’Ateneo sta procedendo a implementare ulteriori azioni di miglioramento per garantire il consolidamento reputazionale dell’Università di Siena a livello internazionale.

Importante anche il dato sugli studenti internazionali che si assesta su una percentuale, il 9 percento, ben più alta della media nazionale, a dimostrazione dell’attrattività all’estero dell’offerta formativa dell’Ateneo senese.