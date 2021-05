The Journey, Andrea Bocelli canta all’Abbazia di Sant’Antimo

La voce di Andrea Bocelli si snoda all’interno del gioiello incastonato della Val d’Orcia. L’artista di fama internazionale ha cantato all’interno della magnifica Abbazia di Sant’Antimo, il capolavoro dell’architettura medievale realizzato nel XII secolo, secondo la leggenda da Carlo Magno. Lo si apprende da Montalcino News, l’antica chiesa romanica ha fatto da ispirazione per il genio del tenore pisano. La tappa di Sant’Antimo fa parte del viaggio dell’anima di Bocelli che sta attraversando la via Francigena, da Roma fino a casa sua a Lajatico. Bocelli è il protagonista di un documentario televisivo, che si chiama The Journey, con produzione e distribuzione internazionale, tra qualche giorno, si esibirà nel magnifico contesto del Castello di Monteriggioni anche se, la data resta top secret

Foto di Montalcino News