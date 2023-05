Tessera elettorale, aperture straordinarie degli uffici

In vista del turno di elezioni amministrative per il Comune di Siena, previsto per i giorni di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023, queste le disposizioni per quanto riguarda il rilascio della tessera elettorale.

L’ Ufficio Demografico (via di Salicotto, 6) e l’Ufficio Decentrato (Via B. Tolomei 7, in zona Acquacalda) del Comune di Siena osserveranno un’apertura straordinaria e continuata al pubblico, per gli adempimenti relativi alla consegna delle tessere elettorali nei giorni venerdì 12 e sabato 13 maggio dalle ore 9 alle ore 18; domenica 14 maggio dalle ore 7 alle ore 23; lunedì 15 maggio dalle ore 7 alle ore 15. Gli elettori, nella giornata di domenica 14 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 15 maggio potranno richiedere la propria tessera elettorale o il duplicato anche direttamente presso i seggi ubicati presso la Scuola Elementare “G. Pascoli” Via N. Sauro, 1, la scuola elementare “F. Tozzi” in strada del Petriccio e Belriguardo, 55 e il Complesso Auditorium in Piazza della Costituzione, 13.

E’ possibile inoltre presentarsi all’Ufficio Demografico (via di Salicotto, 6) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17 oppure all’Ufficio Decentrato Via B. Tolomei 7 (in zona Acquacalda) dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 per ricevere subito la tessera elettorale, anche in caso di smarrimento, furto, deterioramento, cambio di residenza non all’interno del Comune o esaurimento spazi.

La tessera deve essere consegnata a ciascun elettore, per la prima volta al conseguimento della maggiore età e, successivamente, in caso di smarrimento, di furto, di deterioramento, cambio di residenza non all’interno del Comune o per esaurimento degli spazi disponibili per ogni votazione (in quest’ultimo caso è necessario riconsegnare all’ufficio la tessera completata). Per il primo rilascio l’ufficio elettorale invierà una lettera, contenente le modalità per il ritiro, all’indirizzo di residenza dell’elettore, con la quale il medesimo viene invitato a recarsi presso gli uffici comunali, sempre senza appuntamento. Nel caso in cui non si riceva la lettera l’elettore dovrà comunque presentarsi all’ufficio elettorale con un documento di identità in corso di validità per ritirare la tessera, sempre senza appuntamento. In caso di deterioramento, smarrimento, furto o esaurimento degli spazi disponibili l’utente dovrà recarsi presso l’ufficio elettorale. Solo nel caso di cambio di residenza all’interno del Comune, verrà inviato a casa il tagliando da applicare sulla tessera elettorale con indicata la nuova sezione elettorale.

Informazioni. Per tutte le informazioni relative alle elezioni amministrative è possibile consultare il portale web del Comune di Siena (https://www.comune.siena.it/node/3966). Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio elettorale del Comune di Siena ai numeri 0577-292104/292234/292477/292394.