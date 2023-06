Via Romea Sanese: otto comuni e Regione Toscana insieme per promuoverla

Otto Comuni, la Regione Toscana, associazioni e altre istituzioni insieme per promuovere e valorizzare la Via Romea Senese, antico cammino che unisce Firenze e Siena attraverso il Chianti. Questa mattina, venerdì 9 giugno, a Castellina in Chianti, Comune capofila del progetto, una firma simbolica ha sancito ufficialmente la comunità di obiettivi e di intenti fra i Comuni di Firenze, Siena, Barberino – Tavarnelle, Castelnuovo Berardenga, Impruneta, Monteriggioni, San Casciano e Castellina in Chianti, la Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Fondazione CR Firenze, Gruppo Archeologico Salingolpe, Museo Archeologico del Chianti e Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell’Università degli Studi di Firenze. L’appuntamento ha visto la presenza di sindaci e assessori dei Comuni interessati, del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e di altri rappresentanti dei soggetti coinvolti a chiusura della prima sessione di lavori degli Stati Generali sulla Via Romea Senese, in programma nel paese chiantigiano fino a domenica 11 giugno.

“I primi Stati generali dedicati alla Via Romea Sanese – ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana – sono una bella iniziativa organizzata da tutti i Comuni toccati dal cammino, sotto il coordinamento di Castellina in Chianti, per promuovere e valorizzare un percorso capace di per far riscoprire in maniera sostenibile i luoghi che fecero grande la Toscana fra Medioevo e Rinascimento fecero. Tutto passa dal rapporto fra cultura, attività motoria e turismo che rende sinergico il lavoro della Regione a supporto dei Comuni”.

“La Via Romea Sanese – ha detto Marcello Bonechi, sindaco di Castellina in Chianti come capofila del progetto – è un volano importante per lo sviluppo e la promozione dei territori toccati dal percorso. La nostra amministrazione comunale è impegnata dal 2006 nella valorizzazione di questo antico cammino, fra i sette riconosciuti dalla Regione Toscana, e ha contato sul prezioso supporto delle associazioni locali, a partire dal Gruppo Archeologico Salingolpe, per la pulitura dei sentieri e la realizzazione della cartellonistica e delle mappe. Un sentito ringraziamento va anche alla Regione Toscana, Fondazione CR Firenze e a Toscana Promozione Turistica per il costante supporto”. “La firma simbolica di oggi alla presenza di tutti i Comuni toccati dalla Via Romea Sanese – ha aggiunto Bonechi – rafforza la sua valorizzazione unendo le forze e razionalizzando le risorse con una promozione sinergica e coordinata, puntando ad attrarre un numero sempre maggiore di camminatori”.

La Via Romea Sanese si è sviluppata come collegamento tra Firenze e Siena attraverso il Chianti ricalcando l’itinerario etrusco di crinale. Il percorso è lungo circa 78 km, immersi quasi completamente nella natura, fra sentieri e strade bianche rese nuovamente fruibili dal lavoro di istituzioni e volontari, arricchite da specifica cartellonistica e inserite in mappe multimediali disponibili sui siti Visit Tuscany e Visit Chianti. La firma simbolica di oggi rafforza la convenzione firmata nel gennaio 2020 fra gli otto Comuni per l’esercizio associato della promozione, della comunicazione turistica, della manutenzione ordinaria e straordinaria e del monitoraggio dell’itinerario.