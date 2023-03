Siena-Bettolle, attivo il nuovo tutor

Da oggi è attivo un nuovo tutor sul raccordo autostradale Siena–Bettolle, nel comune di Rapolano Terme e in direzione Siena, che rileverà la velocità media dal Km 27+420 al km 22+620 per garantire maggiore sicurezza stradale attraverso il rispetto dei limiti indicati nella segnaletica verticale per il tratto interessato.

Il progetto è stato sviluppato dalla società Engine Srl, azienda specializzata in questo settore con sede nella zona industriale del comune di Rapolano Terme e utilizzata anche dal gruppo Autostrade per l’Italia.