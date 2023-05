San Gimignano, su il sipario su “Accade d’Estate”: 4 mesi di eventi tra musica, teatro, cinema e rievocazioni storiche

Quattro mesi di eventi tra arte e cultura, incursioni musicali e teatrali, rievocazioni storiche e itinerari alla scoperta della città e del suo territorio. E’ “Accade d’Estate a San Gimignano”, il ricco cartellone di appuntamenti da giugno a ottobre organizzato dall’amministrazione comunale. Dalle Ferie delle Messi fino alla grande lirica di Puccini, dai concerti nelle chiese e nella Rocca fino al Francigena Film Festival, alla visionarietà di Nottilucente e al grande teatro di Orizzonti Verticali. Una novità il Festival di San Gimignano, una collaborazione con Modigliani Produzioni, Sillabe e Opera Laboratori. Tutto il cartellone, narrato da un’illustrazione originale, realizzata da Michele Bettollini, è stato svelato alla città con un aperitivo conviviale che ha visto fianco a fianco amministrazione comunale, le associazioni culturali, le attrici e gli attori dell’estate di San Gimignano 2023.

Il programma

Il via sabato 3 e domenica 4 giugno quando il centro storico ospiterà “Regina Ribelle Vernaccia di San Gimignano Wine Fest” a cura del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano. Venerdì 9 giugno sarà invece la Rocca di Montestaffoli ad accogliere il Concerto del Trentennale della Scuola di Musica a cura dell’associazione Il Pentagramma. Da lunedì 12 a domenica 18 giugno l’atmosfera medievale invaderà San Gimignano con la tradizionale Ferie delle Messi a cura de I Cavalieri di Santa Fina. Sabato 24 giugno invece si rinnova l’appuntamento con Nottilucente, giunta alla dodicesima edizione, e che porterà in ogni angolo della città musica, arte, teatro, parola, laboratori, artigianato, allegria, cultura e partecipazione.

Il 27 giugno, con un Omaggio a Milva debutta il Festival di San Gimignano, una collaborazione con Modigliani Produzioni, Sillabe e Opera Laboratori. Il mese di giugno di Accade D’estate terminerà venerdì 30 con “In3c”, il festival dei giovani creativi che si terrà alla Rocca di Montestaffoli, che proseguirà anche sabato 1 luglio. Domenica sarà invece la volta di Musica senza Frontiere nell’ambito del Festival di San Gimignano. Sabato 8 luglio nel cortile Palazzo Moronti Ciotta andrà in scena il Concerto di Musica Barocca a cura dell’Accademia dei Leggieri mentre domenica 9 luglio alla Rocca di Montestaffoli torna il Festival di San Gimignano con Pop e canzone d’autore. Martedì 11 luglio si terrà invece il concerto omaggio a Ludovico Einaudi a cura dell’associazione Il Pentagramma e venerdì 14 luglio un nuovo concerto di Musica Barocca nel Cortile Palazzo Moronti Ciotta. Le melodie gitane avvolgeranno la Rocca di Montestaffoli martedì 18 luglio con un nuovo appuntamento del Festival di San Gimignano.

Sabato 22 luglio una passeggiata sonora in notturna con il Tuscany Music Revolution con performance itineranti che termineranno sul palco della Rocca. Domenica 23 luglio fin dalla mattina il centro storico accoglierà Extemporanea di pittura a cura di Arte Liberamente. Martedì 25 luglio torna la grande Opera Lirica a San Gimignano quando nella Pieve di Cellole si alzerà il sipario su “Suor Angelica” di Giacomo Puccini con l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno. La stessa Orchestra si esibirà mercoledì 26 luglio nella Rocca di Montestaffoli con Dancing Concert sotto la direzione di Gianluca Greco. Domenica 30 luglio nella Chiesa di San Pietro in Forliano il concerto di Musica Classica a cura di Archi Amici e Fiofa. Agosto si aprirà con il teatro di ricerca del Festival Orizzonti Verticali, da giovedì 3 a sabato 5.

Giovedì 10 agosto si rinnova invece l’appuntamento con Calici di Stelle a cura del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano mentre sabato 12 agosto fa tappa tra le torri il Chigiana International Festival 2023 grazie a Innovation in Chamber Music con gli allievi di David Krakauer. Il festival Artistika colorerà la Rocca di Monsteffaoli domenica 13 e lunedì 14 agosto. Da mercoledì 23 a sabato 26 agosto invece a Palazzo Pratellesi la XXX Summer School on Religions a cura di CISReCO – Centro Internazionale di studi sul Religioso Contemporaneo. E sabato 26 agosto si alzerà il sipario su Degusta in Jazz con Musica Muta in concerto a cura di Associazione Albergatori, Confcommercio, Confesercenti e Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano. E Degusta in Jazz torna domenica 27 agosto con Frida Bollani Magoni in concerto. Da giovedì 31 agosto a sabato 2 settembre il Francigena Film Festival IV edizione. Da venerdì 8 a domenica 10 settembre Medioevo in Rocca a cura de I Cavalieri di Santa Fina. Sabato 9 settembre la Sala di Dante del Palazzo Comunale ospiterà il Festival Barocco XIV edizione a cura di Accademia dei Leggieri. Per tutto il mese saranno poi le Chiese del centro storico ad ospitare i concerti di musica classica.

Tutto il programma su www.sangimignano.com

www.comune.sangimignano.si.it