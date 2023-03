San Gimignano, riorganizzazione della raccolta rifiuti: al via gli incontri pubblici con la cittadinanza

A San Gimignano proseguono le attività legate alla riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti. Dopo l’incontro fra gli amministratori e i tecnici di Sei Toscana con i titolari delle strutture ricettive e le associazioni di categoria, è ora la volta della cittadinanza. Le attività di comunicazione e informazione con la comunità sangimignanese proseguono infatti con gli incontri pubblici con i cittadini. I primi due appuntamenti sono fissati per lunedì 13 marzo, alle 18:30 al il Circolo Arci di Pancole e alle 21 al Centro Civico “Le Granaglie” in piazzale Martiri di Montemaggio, 1. Gli incontri proseguiranno poi lunedì 20 marzo alle 18.30 presso il Circolo Arci di San Benedetto e alle 21 al Circolo ARCI di Ulignano. Giovedì 22 marzo alle 21 presso il Circolo Arci di Castel San Gimignano.

Sei Toscana installerà su tutto il territorio comunale 79 nuove postazioni di raccolta differenziata con contenitori ad accesso controllato. I nuovi contenitori saranno tutti dotati di un dispositivo che permetterà di riconoscere l’utente che conferisce il rifiuto tramite la 6Card. La tessera assocerà ogni conferimento a una singola utenza Tari e questo consentirà, quando il nuovo sistema sarà a pieno regime, di introdurre un sistema di tributo puntuale legato anche all’effettiva produzione dei rifiuti e al reale impegno dei cittadini nella differenziazione dei materiali.

L’obiettivo è quello di incrementare quantità e qualità della differenziata, efficientare il sistema di raccolta e migliorare il decoro urbano. Con la riorganizzazione si attiverà infatti la raccolta separata del vetro, che dovrà essere conferito nei contenitori di colore verde e che consentirà di migliorare il riciclo dei materiali in un’ottica di economia circolare.

L’utilizzo delle nuove postazioni, che in questo primo periodo saranno “aperte” (per aprire il contenitore basterà pigiare il pulsante presente sul display) è molto semplice: è a disposizione dei cittadini un video-tutorial che spiega come utilizzare i nuovi contenitori. Per maggiori informazioni: https://seitoscana.it/comuni/san-gimignano o numero verde 800127484.