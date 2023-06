San Gimignano, al via i pagamenti della Tari 2023 con PagoPA

Da quest’anno l’amministrazione comunale di San Gimignano introduce una nuova modalità semplice, rapida e sicura anche per pagare la Tari. Infatti, nei prossimi giorni verranno recapitati agli utenti gli avvisi di pagamento del tributo sui rifiuti per l’anno 2023 contenenti i modelli pagoPA per poter effettuare il versamento in unica soluzione oppure in tre rate.

Sarà consentita, così, la possibilità di effettuare il versamento attraverso tale piattaforma, una nuova modalità che garantisce ad imprese e privati sicurezza ed affidabilità, semplicità nella scelta dei sistemi di pagamento e trasparenza nei costi di commissione attraverso i canali (on-line e fisici, con bancomat, carta di credito e in contanti) di banche, poste ed altri Prestatori di Servizio a Pagamento (Psp) aderenti al circuito pagoPA.

“Tale operazione, che si aggiunge a quanto già successo negli anni passati per il canone sulle pubbliche affissioni e l’esposizione pubblicitaria e al canone per l’occupazione del suolo pubblico, va a completare il sistema della semplificazione della riscossione dei tributi comunali rendendola nel suo complesso più moderna e funzionale alle esigenze di famiglie e attività economiche”, dice l’assessore all’Innovazione tecnologica Gianni Bartalini.

“Inoltre – prosegue Bartalini – stiamo lavorando anche alla semplificazione del sistema di pagamento dell’imposta di soggiorno mediante l’adesione al circuito pagoPA che si andrà ad aggiungere nelle prossime settimane ai servizi già attivi da tempo quali trasporto scolastico, mensa, pre e post scuola, lampade votive e concessione di loculi/ossari, asilo nido, celebrazione di matrimoni civili, diritto fisso per separazione/divorzi, concessione di sale comunali, sanzioni amministrative al codice della strada, con l’obiettivo di rendere sempre più facile ed immediata l’interazione tra utenti e pubblica amministrazione”.