Pnrr e programmazione europea, a Poggibonsi il sindaco incontra sindacati e associazioni di categoria

Sei milioni di euro di lavori in corso, otto milioni di euro di lavori che partiranno nelle prossime settimane, interventi già finanziati con contributi attratti sul territorio.

La progettualità sviluppata dal comune per accedere alle risorse della programmazione comunitaria, del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e di altri canali di finanziamento, è stata al centro di un incontro che si è svolto ieri 20 giugno a palazzo comunale fra il sindaco e i rappresentanti dei sindacati e delle associazioni di categoria. Hanno partecipato Cgil, Cisl, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api Siena.

“Un incontro di aggiornamento su un percorso che abbiamo fatto insieme, da subito, sia sul Pnrr sia sulla nuova programmazione europea – ha detto David Bussagli – Una occasione per raccogliere contributi e riflessioni e condividere lo stato di avanzamento del complesso di operazioni che interessano il territorio, sia quelle di diretta attuazione da parte nostra sia quelle attuate da altri enti”.

Nel ripercorre le principali linee di intervento del Comune gli approfondimenti hanno riguardato l’edilizia scolastica con i cantieri aperti (secondo lotto Da Vinci e scuole Borgaccio) e di prossimo avvio (Rodari e Pieraccini), gli investimenti destinati all’efficientamento energetico che si accompagnano al secondo lotto dei lavori sulla pubblica illuminazione (1,9 milioni di euro, in partenza), i progetti per la digitalizzazione, le sette operazioni di rigenerazione urbana finanziate sul Pnrr che riguardano Poggibonsi e Staggia Senese. Sempre in tema di rigenerazione l’approfondimento si è spostato sulla programmazione comunitaria.

“Per la terza volta consecutiva – ricorda il sindaco – il nostro comune ha avuto accesso alle risorse della programmazione europea per un progetto dal valore complessivo di 10milioni di euro, “ABCura”, articolato su cinque operazioni. Nelle prossime settimane e mesi prenderà il via una fase di informazione e coinvolgimento ai fini della coprogettazione degli interventi che diventeranno realtà nei prossimi anni”.

“Sono quasi trenta i progetti di diretta attuazione da parte dell’amministrazione su cui abbiamo attratto contributi su diverse linee di finanziamento. Una mole di investimenti che si intreccia con interventi finanziati con risorse proprie e con altre operazioni, di natura sovraordinata, che meritano tutta la nostra attenzione e il nostro impegno. Ringrazio la struttura tecnica e amministrativa del comune che accompagna la gestione di questo complesso di lavori consentendo il rispetto dei tempi e delle indicazioni proprie dei canali di finanziamento”.

“Grazie ai sindacati e alle associazioni di categoria – chiude il sindaco – per essere state partecipi di questo ulteriore momento di confronto nell’ambito di un percorso di condivisione di contributi e riflessioni da raccogliere in vista dei prossimi e futuri sviluppi”.