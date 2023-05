Monteriggioni, approvato il rendiconto 2022. Il risultato di amministrazione è positivo per 14 milioni di euro.

Recentemente è stato approvato dal Consiglio Comunale di Monteriggioni il Rendiconto della gestione 2022. Come dimostrato dai dati ed anche dalla relazione dei revisori dei conti il bilancio di rendiconto si è chiuso con segno positivo. Il risultato di amministrazione complessivo è pari a 14 milioni di euro, tra la parte destinata agli investimenti e quella libera si raggiunge una cifra di circa 7 milioni di euro. Le spese impegnate sono state circa 13 milioni, a dimostrare una grande capacità di spesa dell’Ente.

“Il Rendiconto 2022 dimostra che il nostro bilancio è solido – afferma l’assessore al bilancio Luca Rusci – i conti sono in ordine e questo fondamentale atto dimostra che stiamo perseguendo la strada tracciata con il previsionale, rispettando i tempi e le scadenze che ci siamo dati. Nonostante tutto l’aspetto più evidente è la grande capacità di avere delle solide basi e riuscire a sviluppare grandi investimenti nel settore delle opere pubbliche. Senza, però, dimenticarsi di consolidare le risorse sulla cultura, sul turismo e sul sociale”.

L’aumento degli investimenti è un percorso che proseguirà anche nel 2023: grazie a risorse proprie ed a quelle ulteriori che il Comune è riuscito ad aggiudicarsi. Il principale obiettivo dell’Amministrazione è, quindi, quello di perseguire una strategia rivolta investimenti, con progetti lungimiranti per il territorio, così da rispondere anche a quanto determinato del piano triennale delle Opere pubbliche.

Questo rendiconto – continua Rusci – determina, quindi, una capacità dell’Amministrazione comunale di creare delle fondamenta solide per poter raggiungere il completamento di determinate priorità. Siamo riusciti a destinare più risorse agli investimenti, questo lavoro è coinciso con il costante monitoraggio degli uffici con il fine di mantenere gli equilibri di bilancio. Allo stesso tempo abbiamo ovviato agli incrementi dei costi energetici ed è stata eseguita un’operazione di recupero di risorse tributarie pregresse, per questo vorrei ringraziare in particolar modo i dipendenti del Comune di Monteriggioni per il loro attento lavoro”.

“Il rendiconto 2022 rappresenta una fotografia di un Ente che riesce a sviluppare servizi e progetti fondamentali per il territorio – afferma il sindaco Andrea Frosini – Progettare e programmare azioni politico-amministrative con lungimiranza, è questa la nostra priorità ed il rendiconto 2022 dimostra che siamo sulla strada giusta. In questo anno sul versante degli investimenti abbiamo visto come la viabilità, l’edilizia scolastica, le infrastrutture volte al turismo, l’efficientamento energetico, gli impianti sportivi e molte opere di manutenzione e rigenerazione siano state al centro della nostra azione. Sulla parte corrente, invece, abbiamo confermato la qualità dei servizi sociali e dato importanza al settore della cultura e del turismo. La sfida per i prossimi mesi è quella di continuare su questa buona strada”.