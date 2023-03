Montepulciano: al via riorganizzazione dei parcheggi, oltre 60 posti tornano a disposizione dei residenti del centro storico

Il Comune di Montepulciano ha avviato una riorganizzazione degli stalli di sosta del centro storico con l’obiettivo di restituire, già dai prossimi giorni, oltre 60 parcheggi ai residenti del centro storico, andando incontro ad una richiesta molto sentita da parte dei cittadini del capoluogo. Nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale ha avviato un confronto con le associazioni di categoria e le attività ricettive interessate, finalizzato a ricollocare un numero rilevante dei parcheggi attualmente oggetto di concessioni con le strutture in alcuni punti immediatamente adiacenti alla zona ZTL, liberando, al contempo, nuovi stalli per la popolazione residente nel centro storico che si sommano a quelli già attualmente disponibili.

“Si tratta di un’azione a lungo attesa dai residenti del centro storico di Montepulciano – commenta il Sindaco Michele Angiolini – sappiamo bene quanto sia complessa la situazione parcheggi nel capoluogo, per questo consideriamo questa operazione come un primo passo importante, ma non definitivo, per migliorare la vivibilità del centro storico, senza comunque penalizzare il tessuto economico locale. Da parte dell’Amministrazione rimane la massima disponibilità nel monitorare gli esiti di questa operazione al termine della prossima stagione turistica e di apportare gli eventuali accorgimenti per migliorare ancora il servizio ai cittadini”.

I nuovi, ulteriori, parcheggi per residenti del centro storico sono stati ricavati: nel Park Campino della Fortezza (9), in Piazza San Francesco (10), in via di Gozzano (6), in via di Cagnano (3), in Piazza Savonarola (3), in Piè al Sasso (10), in via del Poggiolo (1) e nella terrazza del parcheggio dell’ex Tribunale (22). Mentre le attuali concessioni in essere con le attività ricettive verranno concentrate nel secondo piano del parcheggio coperto dell’ex Tribunale (i primi due piani rimangono a pagamento, la terrazza riservata a residenti e autorizzati), oltre che in parte del Park Bersaglio, di via San Donato, di via Piana e di via di Ciliano.

“Crediamo che questa riorganizzazione dei parcheggi possa andare incontro alle richieste di maggiore vivibilità per chi vive il nostro bellissimo centro storico – è il commento del vice Sindaco con delega alla viabilità, Alice Raspanti – ringrazio le attività ricettive per aver dimostrato apertura e grande sensibilità rispetto alla volontà dell’Amministrazione comunale, così come gli uffici e tutte le maestranze coinvolte in questa fase di complessa riorganizzazione”.

Come noto, il centro storico di Montepulciano è Zona a Traffico Limitato (ZTL). All’interno di questa area, l’accesso, la circolazione e la sosta sono regolamentati dall’ordinanza comunale n. 77/2022, ed è consentita esclusivamente ai veicoli in possesso di contrassegno “Residenti” o alle categorie autorizzate (es. disabili, servizi pubblici, taxi, artigiani e attività di costruzioni, proprietari di immobili, assistenza domiciliare, ecc.). Tra gli obiettivi dell’ordinanza vi era quello di portare tutti i parcheggi riservati alle attività ricettive al di fuori della zona a ZTL, obiettivo in buona parte raggiunto. Le uniche eccezioni, al momento, riguardano i parcheggi ricavati nello spazio “ex Auser” di via di Ciliano, e alcuni stalli in via Piana, che potranno comunque essere successivamente rivisti – secondo la volontà dell’Amministrazione comunale – all’esito del monitoraggio estivo e con la creazione di nuovi posti auto, a partire da quelli previsti in via di S.Biagio.

In questi giorni sono in corso i lavori di completamento della segnaletica orizzontale e verticale, coordinati dalla Polizia Municipale, necessari per delimitare la nuova assegnazione degli spazi. La riorganizzazione in atto ha comunque mantenuto il rapporto tra parcheggi a pagamento e parcheggi gratuiti previsto dalla normativa di settore.