Ex fornace di Arbia, prelevati i campioni per la verifica analitica dei materiali. Dopo i risultati via alle attività

L’azienda incaricata della bonifica e messa in sicurezza della ciminiera della ex fornace di Arbia ha proceduto con i prelievi i campioni per una prima verifica analitica dei materiali. Lo ha comunicato l’azienda stessa all’Amministrazione comunale spiegando che “a seguito delle risultanze analitiche dei campioni prelevati, prenderanno il via le attività previste” per la bonifica e la messa in sicurezza. L’Amministrazione comunale continua a seguire con particolare attenzione l’evolversi delle attività di bonifica dell’area dell’ex fornace. Un lavoro sinergico grazie all’interessamento della Prefettura che coordina il tavolo tecnico per un percorso ancora lungo ma che, grazie alle parti coinvolte, sta muovendo i primi significativi passi nella direzione auspicata da istituzioni e cittadini.