Un pullman si è incastrato a Chianciano Terme su viale Baccelli. Il mezzo, nel tentativo di risalire la strada, si è incastrato e non è riuscito a ripartire. Per permettere di ripristinare la corretta viabilità sulla strada, in parte bloccata dalla presenza del pullman, si attende l’intervento dei vigili del fuoco. Il traffico è quindi interrotto mentre la polizia, presente sul posto, sta facendo tornare indietro le automobili.

(Si ringrazia per la collaborazione Angela Betti)