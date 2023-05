Buonconvento, chiude il ponte della Casanova sulla Sp 34 di Murlo per tre mesi. Il sindaco: “Preoccupati ma investimenti fondamentali per i prossimi anni”

La Strada Provinciale 34 di Murlo potrà essere chiusa dal 15 maggio per circa tre mesi per i lavori sul ponte della Casanova. Tempo necessario e richiesto dalla ditta, per il completamento dei lavori sull’ infrastruttura di grande rilievo e importanza.

Nel contempo prende corpo il progetto per il nuovo ponte dello Stile e la pista ciclopedonale: di questo, soprattutto. e dei disagi che la popolazione dovrà affrontare nel prossimo periodo, è stato discusso durante l’incontro pubblico dei giorni scorsi tra Comune, amministrazione provinciale e cittadini

“I disagi già vissuti nel 2013 e nel 2015 (anche in prima persona) hanno fatto riemergere grosse preoccupazioni per i residenti, famiglie, aziende e attività, strutture ricettive e attività di ristorazione che orbitano nella parte di Bibbiano” ha detto il sindaco Riccardo Conti.

dichiara il Sindaco Conti.

Preoccupazioni condivise con i tecnici dell’amministrazione provinciale sia per i tempi che la viabilità sul Ponte della Casanova sarà interrotta, probabilmente insufficienti, sia per la necessità che i lavori dovranno procedere spediti e in modo continuativo.

Una volta che il ponte sarà chiuso, la viabilità alternativa, già predisposta sulla strada di Piana, non potrà essere una soluzione se non a brevissimo termine.

Presenti anche gli amministratori dei comuni limitrofi di Monteroni d’Arbia, Montalcino e Murlo.

Nell’occasione è stato presentato il progetto del nuovo ponte sullo Stile, cofinanziato dal Comune di Buonconvento per circa 900mila euro come da convenzione, ed entro la fine dell’anno partirà la gara di affidamento dei lavori. Tempi scanditi anche dai finanziamenti trovati dalla provincia.

“Il progetto, come richiesto dalla nostra amministrazione, ha recepito la realizzazione di una viabilità alternativa che garantirà il collegamento della frazione con il centro abitato anche durante i lavori che inizieranno solo dopo il termine dei lavori del ponte della Casanova”

ha detto ancora il sindaco Conti.

Inoltre, a completare gli interventi sarà realizzata una pista ciclopedonale di 1,2 km che affiancherà la provinciale e permetterà di percorrere il giro di Piana in sicurezza per pedoni e ciclisti. Anche questa finanziata dal nostro comune, come da convenzione, per circa 180 mila euro.

Interventi che vanno a sommarsi ai 450 mila euro di asfaltatura già fatta (che nel complesso fanno circa 1.600.000 euro da parte del nostro comune) si aggiungono a oltre 1.500.000 euro reperiti dalla provincia per le altre opere nel corso di questi anni.

“Il nostro territorio è stato oggetto di investimenti significativi, oltre 3 milioni di euro sulle infrastrutture, che permetteranno uno sviluppo socioeconomico per i prossimi decenni” conclude il sindaco.