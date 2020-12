A Torrita di Siena un concorso per ideare un nuovo logo turistico

Il Comune di Torrita di Siena lancia un nuovo concorso per trovare il logo per supportare l’attività di comunicazione che sarà collegata ad un nuovo portale turistico. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 31 dicembre. Ne parla l’assessore comunale alle attività produttive Laura Giannini (nella foto): “E’ rivolto a cittadini e associazioni – afferma – che potranno ideare il nuovo logo. L’intento sarà quello di una promozione e valorizzazione turistica, l’oggetto ideato dovrà rappresentare Torrita di Siena in quella che sarà l’attività di comunicazione per l’anno 2021, che tutti ci auguriamo possa essere una stagione di ripartenza”.

Si guarda quindi al futuro e a quello che il settore turistico potrà tornare a dare al territorio già dal prossimo anno. Quando la pandemia, è l’auspicio di tutti, verrà attenuata e sconfitta. Il portale sul quale verrà utilizzato il logo viene realizzato da Strada del vino Nobile e dei sapori della Valdichiana senese.

“Chi vincerà il concorso – afferma l’assessore Giannini – riceverà anche un buono da 200 euro da spendere in un ristorante torritese. Ci auguriamo che nel 2021 il turismo possa ripartire. Penso ad un turismo lento, che prima della pandemia dava grandi risultati nel nostro territorio. E’ una tipologia che può essere molto efficace per noi. Si guardi al lavoro che viene fatto per la Lauretana, a quanti camminatori e ciclisti siamo soliti vedere nel nostro territorio e a quanto sono solitamente apprezzati gli agriturismi della zona. Ci sono sempre state buone risposte in questo senso e a mio avviso ci sono anche margini di miglioramento. Nel portale ci saranno la descrizione del territorio, ma saranno inserite anche quelle che sono le attività ricettive e di somministrazione che abbiamo nel nostro comune. Sarà una vetrina, anche attraverso la quale speriamo di rilanciare il turismo”.

Gennaro Groppa