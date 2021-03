Territori sicuri a Chianciano Terme: sette positivi su 1706 tamponi, in due dovranno rifare il test

Sette persone positive e due positive a bassa carica, per i quali il test andrà ripetuto, su 1706 tamponi: è il risultato conclusivo di “Territori sicuri”, l’iniziativa che sabato e domenica a Chianciano Terme. “Territori sicuri si è confermato un impegno importante sul territorio – osserva Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est – per andare a intercettare le persone positive asintomatiche in comunità ristrette. Questo consente di contenere la diffusione del virus e sostenere la lotta al Covid portata avanti con la campagna vaccinale, che deve continuare a essere sostenuta con campagne di prevenzione come questa e con il costante rispetto delle norme di sicurezza che conosciamo bene da molti mesi”.Il sindaco di Chianciano Terme Andrea Marchetti ribadisce il suo “grazie a tutti coloro che in breve tempo hanno messo in piedi una macchina organizzativa così complessa: la Regione, l’Asl Toscana sud est, gli operatori sanitari, i volontari, le forze di polizia, Terme di Chianciano che ci ha messo a disposizione uno splendido spazione. E grazie ai cittadini di Chianciano che, come accade ormai da un anno, hanno dimostrato consapevolezza e responsabilità. Anche questa operazione ci aiuterà ad arginare il contagio, dimostrando che tutti insieme riusciremo a superare le difficoltà”.