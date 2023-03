Terreni ex-Acquaviva, il Comune va in sostegno delle Scotte e vara la variante per l’esproprio

Un edificio per ambulatori da 10mila metri quadri, una nuova viabilità stradale che porti allo stesso edificio da viale Bracci ed un parcheggio da 400 posti auto, di una grandezza pari a 8mila metri quadri: queste le tre opere delle Scotte che dovrebbero sorgere nelle aree che il Comune intende assoggettare a vincolo preordinato all’esproprio, con una variante al piano operativo a cui è stato dato il via libera dalla giunta comunale.

E tra questi terreni sarà anche compresa l’area della ex-società Acquaviva che andò all’asta alla società bresciana Giove 2011 in un’operazione che fu fatta nell’interesse della società controllante Gaia Spv, il principale creditore della procedura fallimentare, appunto, dell’ex-società Acquaviva.

L’atto sarà presentato lunedì in una conferenza stampa dove saranno presenti il sindaco Luigi De Mossi, l’assessore Michele Capitani ed il dg dell’Aou senese Antonio Barretta. Le aree che si intendono espropriare si trovano tra l’ospedale e l’area dei fast park. In questa zona, che non fa parte della proprietà della struttura, sono previsti alcuni interventi che rientrano nel programma di riqualificazione strutturale e tecnologica delle Scotte.

Proprio per questo, a novembre, la direzione dell’ospedale aveva presentato un’istanza di variante al Piano operativo comunale con vincolo preordinato all’esproprio.

Nel documento di relazione di avvio al procedimento della variante si leggono inoltre i motivi che hanno reso necessario l’ampliamento del policlinico: per prima cosa si evidenzia l’insufficienza della dotazione attuale dei posteggi tant’è che, viene spiegato, ” le strade di distribuzione interna sono spesso utilizzate come parcheggio”; nella nuova palazzina avranno sede tutti gli ambulatori delle prime visite e l’attività ambulatoriale non collegata all’effettuazione di un percorso di diagnostica per immagini all’interno dell’ospedale ( come l’ortopedia con controlli rx). Verrà anche eseguita attività di chirurgia ambulatoriale; infine, per facilitare l’accesso degli utenti allo stesso ambulatorio, si prevede un nuovo tratto stradale- E da questo tratto si accederà anche al nuovo parcheggio, da 400 posti da riservare ai dipendenti ed agli operatori sanitari dell’Azienda.

MC